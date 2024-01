4. Staffel «True Detective»: Jodie Foster in sehenswerter Finsternis

Das genaue Gegenteil stellt Evangeline Navarro dar. In ihr brennt ein unbändiger Sinn nach Gerechtigkeit, der so weit geht, dass er sie vor Jahren mit Danvers entzweite. Schauspielerin Kali Reis bringt eine beachtliche Physis in ihre Rolle mit ein. Dass sie als toughe Polizistin überzeugt, verwundert angesichts ihres Werdegangs nicht: Reis ist Profiboxerin und hält derzeit in zwei Gewichtsklassen einen Weltmeistertitel. Zwar trat sie bislang kaum vor der TV–Kamera in Erscheinung, mit ihrer Darbietung in «True Detective» sendet sie aber ein beeindruckendes Bewerbungsschreiben für zukünftige Engagements. Unter der harten Schale Navarros schlummert eine menschliche Verletzlichkeit, die Reis glaubhaft und einfühlsam darbietet.