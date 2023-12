«40 Jahre Formel Eins»: Moderatoren erinnern an legendäre Musikshow

Welche Promibegegnung werden Sie nie vergessen?

Böcking: Gerade kommt ja der «Milli Vanilli»–Film in die Kinos. Die Jungs sind bei mir in der Sendung gross geworden. Ich kannte die beiden schon aus dem «P1» und eines Tages standen sie vor mir und haben gesagt: Hey Kai, wir sind jetzt Milli Vanilli und wir haben einen Song: «Girl you know it's true». Den haben wir dann aufgezeichnet und eine Woche später waren Milli Vanilli Nummer eins in Deutschland ...