40 Jahre Haftbefehl: Der gebrochene Babo

Mit 13 Jahren hält er seinen Vater vom Suizid ab, mit 14 kommt er zu spät. In dieser Zeit beginnt er, Kokain zu konsumieren. Mit 15 schmeisst er die Schule. Halt findet er weder im Glauben noch im System. Stattdessen in schnellen Geschäften: Drogenhandel, Betrug. 2006 folgt, was später sein Künstlername wird: ein Haftbefehl. Er flieht, erst nach Istanbul, dann nach Amsterdam und Arnheim in den Niederlanden. In der Fremde schreibt er zum ersten Mal ernsthaft Texte. Zurück in Offenbach eröffnet er ein Wettbüro, schmeisst eine Ausbildung zum Automechaniker hin und beginnt, sich eine ernsthafte Karriere als Rapper aufzubauen.