40 Jahre in der Wüste: So viel Geld bringt Elvis' Privatjet noch ein

Einer der Privatjets von Elvis Presley (1935-1977) hat einen neuen Besitzer gefunden. Die ramponierte Lockheed 1329 Jetstar von 1962 stand fast 40 Jahre lang in der Wüste im Roswell International Air Center in New Mexico. Nun wurde das Flugzeug für 260.000 Dollar (etwa 240.000 Euro) versteigert.