40 Jahre «The Legend of Zelda»: Warum die Reihe bis heute funktioniert

Er nahm sich die Natur seiner Heimat sowie Erfahrungen aus seiner Kindheit zum Vorbild, wie Miyamoto im Gespräch mit dem Journalisten und Autor David Sheff (70) einst anklingen liess. Als Kind entdeckte er demzufolge etwa unerwartet bei einer Wanderung einen See und auch der Eingang einer Höhle, die er sich erst nicht zu betreten wagte, liess seinen Entdeckergeist Freudensprünge machen. Miyamoto musste erst den Mut fassen, mit einer selbstgebastelten Laterne in der Hand. Das spätere Hochgefühl bei seiner Erkundungstour habe er nie vergessen. Und dieses Hochgefühl, diese Lust am Entdecken, ist es auch, was alle Generationen noch heute fasziniert, wenn sie sich wie aus den Augen eines Kindes durch die märchenhaften Spiele schlagen.