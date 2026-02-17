40 Tage ohne Alkohol: Was sich im Körper verändert

Die erste Woche: Schlaf wird zur echten Erholung

In den ersten Tagen vermissen viele lediglich das gewohnte Feierabendbier oder das Glas Wein zur Entspannung. Doch im Inneren beginnt bereits der Umbau. Alkohol ist ein bekannter Schlafkiller: Er hilft zwar beim Einschlafen, sabotiert aber die wichtigen Tiefschlaf– und REM–Phasen. Ohne Promille im Blut stabilisiert sich der Schlafrhythmus meist schon nach sieben Tagen. Laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) führt dies dazu, dass man morgens deutlich erholter aufwacht, die Konzentrationsfähigkeit steigt und das berüchtigte «Nachmittagstief» schwächer ausfällt.