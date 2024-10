42 Jahre nach «E.T.»: Drew Barrymore trifft «Vaterfigur» Spielberg

Vor ziemlich genau 42 Jahren, am 12. Oktober 1982, eroberte «E.T. – Der Ausserirdische» die deutschen Kinos. Nun feierten der Regisseur Steven Spielberg (77) und Drew Barrymore (49), die mit dem Film ihren Durchbruch als Kinderstar erlebte, ein besonderes Wiedersehen. Sie posierten in New York gemeinsam auf einem roten Teppich und hielten dabei laut Medienberichten sogar Händchen.