465. Tag in Folge: Darum geht Wigald Boning jeden Tag baden

Meilenstein für Wigald Boning (56): Am Montag ist der Komiker am 465. Tag in Folge baden gegangen. Damit hat er sein ursprüngliches Ziel bereits um 100 Tage überboten. Auf seinem Instagram–Account lud Boning ein Beweisvideo seiner Aktion hoch – wie jeden Tag. Dieses Mal stieg er mit seiner Frau Teresa in den Ammersee in Bayern. Mit der 21 Jahre jüngeren Opernsängerin ist er seit 2017 verheiratet, im März dieses Jahres kam das dritte gemeinsame Kind zur Welt.