50 Cent gibt erstes Deutschlandkonzert seit zwölf Jahren

50 Cent (46) spielt im Sommer 2022 mehrere Konzerte in Europa. Für eine Show wird der Rapper auch nach Berlin kommen, wie er nun selbst mitteilt. Er wird am 25. Juni in der Mercedes-Benz-Arena auftreten. «Wir werden eine gute Zeit haben. Verpasst das nicht», schreibt 50 Cent bei Instagram zu der Ankündigung.