50 Cent und mehr: Kritik an Sean «Diddy» Combs' Entschuldigungsvideo

Sean «Diddy» Combs: «Ich bin angewidert»

In einem einminütigen Video, in dem er auf die verstörenden Aufnahmen einging, gab er zu, dass ihm sein «unentschuldbares Verhalten» wirklich leidtue. Zu sehen ist in dem Urspungsclip, wie er im Flur eines Hotels eine Frau schlug, trat und wegzerrte. Bei der Frau soll es sich um Combs damalige Freundin Cassie Ventura (37) handeln. Ihren Namen nannte er im Entschuldigungsclip allerdings nicht.