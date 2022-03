50 Jahre «Der Pate»: Fakten über den Gangsterklassiker

Francis Fords Tochter Sofia Coppola (50) sollte später selbst zu einer grossen Regisseurin werden («Lost in Translation»). Ihr Filmdebüt gab sie in «Der Pate» - im Alter von drei Wochen. Sie «spielt» Michaels neugeborenen Sohn. Sofia Coppola war auch in den beiden Nachfolgefilmen dabei, in «Der Pate 3» (1990) sogar in tragender Rolle.