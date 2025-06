50 Jahre «Der weisse Hai»: Die Geburt des modernen Blockbusters

Überhaupt lebt «Der weisse Hai», auch in der Rückschau, von Spielbergs ganz besonderem, visuellen Erzählen, das den Ausnahmeregisseur seit je her auszeichnet. So ist der Film etwa auch durchzogen von kleinen visuellen Gags – etwa, wenn der besorgte Polizeichef Brody gerade die Strände schliessen will, um weitere Hai–Opfer zu vermeiden, und in derselben Einstellung eine vollbepackte Fähre mit Unmengen an neuen Touristen in Amity anlegt – als hätte gerade die Fütterungszeit für den Weissen Hai begonnen.