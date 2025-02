50 Jahre «High Voltage»: AC/DC werden mit Briefmarken geehrt

Die übrigen vier Briefmarken sind mit Albumcovern bedruckt: Das Jubiläums–Werk «High Voltage», das 1975 in Australien und Neuseeland und 1976 im Rest der Welt erschien, schmückt eine der Marken. Zudem sind die Klassiker «Highway to Hell» (1979) und «Back in Black» (1980) auf zwei weiteren zu sehen. Die letzte Briefmarke schmückt das Cover von «Power Up» (2020), der bislang letzten LP von Brian Johnson (77), Angus Young (69) und Co. Neben den Briefmarken bietet die Royal Mail weitere AC/DC–Produkte an, darunter Postkarten sowie Briefumschläge.