50 Jahre «Rocky Horror Picture Show»: Wie geht es Tim Curry heute?

Tim Currys Durchbruch mit «Rocky Horror Picture Show»

Für den Briten war der Film damals der Durchbruch auf der grossen Leinwand, nachdem er zwischen 1973 und 1975 für das Musical «The Rocky Horror Show» in London, Los Angeles und am Broadway in der Rolle des Dr. Frank N. Furter auf der Bühne stand. Curry prägte die Figur mit einer Mischung aus schillernder Extravaganz, dunklem Humor und einer unverwechselbaren Stimme – ein Auftritt, der ihn auf Jahrzehnte hinaus mit dem Kultklassiker verbinden sollte.