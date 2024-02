50 Jahre Roland Kaiser: Ein Schlagerstar mit Löwenmut

Anfangs hatte er nichts mit Musik am Hut. Den Musikunterricht in der Schule sabotierte er mit vorsätzlich falschem Gesang, bis es dem Lehrer reichte und er ihn rausschmiss, so erinnert sich Kaiser später in einem ZDF–Film: «Damit war Musikunterricht für mich eine der schönsten Unterrichtsformen, weil ich frei hatte.»