50 Jahre «The King's Trust»: König Charles III. feiert seine Stiftung

Mit seiner Abfindung aus der Marine rief er die Stiftung ins Leben. In einer Zeit von Rekordarbeitslosigkeit und hoher Inflation sollten damit Gemeinschaftsinitiativen für junge Menschen finanziert werden. In seiner Ansprache aus Clarence House sagte der 77–Jährige: «Anfangs hoffte ich, dass der Trust durch die Unterstützung junger Menschen bei der Entwicklung ihrer verborgenen Fähigkeiten und bei der Suche nach Arbeit oder Ausbildung vielleicht dazu beitragen könnte, das Leben einiger Menschen zum Besseren zu verändern.»