50 Jahre verschwunden: Jetzt wird John Lennons Gitarre versteigert

Die Akustikgitarre der Beatles, die einer Mitteilung des Auktionshauses zufolge Anfang der 1960er Jahre von der deutschen Firma Framus hergestellt wurde, wurde vor allem von John Lennon gespielt und ist offenbar auch im Film «Help!» («Hi–Hi–Hilfe!») zu sehen, wo sie bei «You've Got to Hide Your Love Away» zum Einsatz kommt. George Harrison benutzte die Gitarre unter anderem für «Norwegian Wood».