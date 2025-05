50. Jahrestag: Zwei «Stammheim»-Filme geben ungewöhnliche Einblicke

Hintergrund: Der Stammheim–Prozess

Der Stammheim–Prozess gegen die Führung der ersten Generation der RAF, der am 21. Mai 1975 begann, war eine der aufwändigsten juristischen Aufarbeitungen der Bundesrepublik. Mit 40.000 Beweismitteln, fast 1.000 geladenen Zeugen, 80 Sachverständigen, 14.000 Seiten Wortprotokoll und Gesamtkosten in Höhe von 20 Millionen D–Mark gilt er bis heute als eines der am besten dokumentierten und teuersten Gerichtsverfahren in der deutschen Rechtsgeschichte.