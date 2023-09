Wie wird gefeiert? Was sind die Highlights?

Melchior: Es wird über mehrere Tage gefeiert, hoch offiziell und auch etwas privater. Am Abend vor dem Thronjubiläum, also am 14. September, laden Carl Gustaf und Silvia zu einem privaten Abendessen in ihre Residenz, Schloss Drottningholm. Der Jubiläumstag selbst wird dann sehr feierlich mit einem Dankgottesdienst eröffnet und endet mit einem grossen Bankett im Palast. An beiden Tagen sind auch königliche Gäste aus den anderen Königshäusern geladen. Am Samstag feiert die Königsfamilie mit den Schweden. Es wird eine Kutschfahrt durch Stockholm geben und im Anschluss ein Open–Air–Konzert am Fusse des Palasts. Das Thronjubiläum wird als nationales Fest schon sehr gross gefeiert.