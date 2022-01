500. Folge «Die Rosenheim-Cops»: Keine Episode ohne diese Fanlieblinge

Fanlieblinge seit 20 Jahren

Die Münchner Schauspielerin Marisa Burger gibt als Polizeisekretärin Miriam Stockl mit ihrem legendären Satz «Es gabat a Leich!» in jeder Folge den Startschuss für die Ermittlungen. «Als ich mit den ‹Rosenheim-Cops› angefangen habe, ist meine Tochter in die Schule gekommen. Und jetzt hat sie ihr Studium mit dem Master beendet», erinnert sich die Schauspielerin an den Startschuss der Serie zurück. «Es ist schon unglaublich, dass ich seit 20 Jahren in München in meinem Beruf mit festem Einkommen arbeiten kann und dabei ein Kind durch die Schule gebracht habe.»