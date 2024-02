55 Jahre alt? Das sind die Beauty-Geheimnisse von Jennifer Aniston

Rachel–Cut und Haarpflege

Die Rolle der Rachel Green in der beliebten US–Sitcom «Friends» machte Jennifer Aniston in den 1990er–Jahren international berühmt. Bis 2004 stand sie mit ihren Serienkollegen Lisa Kudrow (60), Courteney Cox (59), Matthew Perry (1969–2023), David Schwimmer (57) und Matt LeBlanc (56) vor der Kamera. Und Rachel setzte zahlreiche Trends. In Sachen Mode waren es plötzlich Schlupfkleider, Miniröcke und Lounge–Hosen, die bei Modeliebhaberinnen hoch im Kurs standen. Bei den Styling–Trends setzte sich der Rachel–Cut durch, ein schulterlanger Haarschnitt mit Seitenscheitel und Stufen, den Aniston 30 Jahre später nun wieder trägt.