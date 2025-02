60. Geburtstag von Brandon Lee: Der viel zu kurze Höhenflug der Krähe

Brandon Lee fand auf dem Lake View Friedhof in Seattle, Washington, seine letzte Ruhe – direkt neben Vater Bruce Lee. Auf seinem Grabstein steht: «Weil wir nicht wissen, wann wir sterben werden, können wir uns das Leben als eine unerschöpfliche Quelle vorstellen. Dennoch geschieht alles nur in einer bestimmten Anzahl, in einer sehr geringen Anzahl. Wie oft wirst du dich noch an einen bestimmten Nachmittag erinnern, der so tief in deinem Wesen verankert ist, dass du dir dein Leben ohne ihn nicht einmal vorstellen kannst? Vielleicht noch vier oder fünf Mal. Vielleicht nicht einmal das. [...] Und doch scheint alles grenzenlos zu sein. Für Brandon und Eliza.»