60. Geburtstag von Kristin Davis: So wurde sie zu Charlotte York

Kristin Davis (60) kennen viele Serienfans als Charlotte York. Seit 1998 spielt die Schauspielerin, die am 23. Februar ihren 60. Geburtstag feiert, die Rolle der hoffnungslosen Romantikerin: Erst in «Sex and the City» und den Spin–off–Filmen, später in dem Serienableger «And Just Like That...». Neben Sarah Jessica Parker (59), Cynthia Nixon (58) und Kim Cattrall (68) verewigte sie sich mit «SATC» in einer Kultshow, die für ihren Durchbruch sorgte.