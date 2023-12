60. Geburtstag von Nino De Angelo: Jenseits von Fünfzig

Auch wenn der 1963 in Karlsruhe geborene Sänger in den vergangenen vierzig Jahren eine Menge Spass und so manche glückliche Stunde gehabt haben dürfte, las sich sein weiterer Werdegang von aussen betrachtet wie eine endlose Folge kommerzieller Niederlagen und privater Katastrophen. Innerhalb dieser vier Jahrzehnte verschliss De Angelo vier Ehen, musste zweimal infolge hoher Schulden Privatinsolvenz anmelden und kämpfte mit diversen schlimmen Krankheiten. In Talkshows und Interviews legte er Drogenbeichten ab und fand sich 2015 auf dem harten Boden des «Promi Big Brother»–Containers wieder. Bis 2021 floppte ausnahmslos jedes seiner Alben, die er in unregelmässigen Abständen auf den Markt warf.