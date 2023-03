60 Jahre ZDF: Das sind die Highlights am Jubiläumswochenende

«Bares für Rares - Die Trödel-Show» mit Horst Lichter (31. März, 15:05 Uhr)

Los geht es am Freitagnachmittag. In der beliebten Trödelshow «Bares für Rares» feiert Gastgeber Horst Lichter (61) den 60. Geburtstag des Senders mit besonderen Gästen und aussergewöhnlichen Objekten aus der bewegten ZDF-Geschichte. So zeigt Moderatorin Babette von Kienlin (60) in der Sendung die knallgelben Stühle, die einst zur Demonstration einer optischen Täuschung in der legendären «Knoff-Hoff-Show» zu sehen waren. Moderatorin Sabine Heinrich (46) und Moderator Florian Weiss (46) bringen ein überlebensgrosses Mainzelmännchen der Firma Steiff mit.