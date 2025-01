60-jähriges Jubiläum: Flughafen Hannover wird «Hub of the Scorpions»

Unglaubliche sechs Jahrzehnte mit den Scorpions! Die Band um Sänger Klaus Meine (76) hat 2025 ihr grosses Jubiläum. 60 Jahre wollen natürlich gefeiert werden und so verwandelt sich unter anderem der Flughafen Hannover ganz offiziell in den «Hub of the Scorpions», wie in einer Pressemitteilung bekannt gegeben wurde.