60. Todestag von John F. Kennedy: Welche Filme über JFK lohnen sich?

«Jackie: Die First Lady»

Eine sehr persönliche Perspektive nimmt auch «Jackie: Die First Lady» ein. Der Film mit Natalie Portman (42) in der Titelrolle konzentriert sich auf ein sehr kleines Zeitfenster rund eine Woche nach der Ermordung ihres Mannes. Die schwer traumatisierte Jacqueline «Jackie» Kennedy (1929–1994) wurde damals von einem Journalisten über das Attentat und dessen Auswirkungen für sie und ihre Familie befragt. Um dieses am 6. Dezember 1963 veröffentlichte Interview dreht sich Pablo Larrains (47) Drama, das an den Kinokassen zwar kein Erfolg war, bei Kritikern aber grossartig ankam. Speziell Portmans Leistung wurde gefeiert und mit einer Oscar–Nominierung in der Kategorie «Beste Hauptdarstellerin» honoriert.