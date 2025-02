60. Todestag von Stan Laurel: Der Slapstick-Superstar

Genau wie sein britischer Landsmann Charlie Chaplin (1889–1977) zog Laurel 1914 in die USA, um in der aufstrebenden Filmindustrie Hollywoods sein Glück zu suchen. Seinerzeit trug er noch den Namen Arthur Stanley Jefferson, den er jedoch mit seiner Ankunft in den Vereinigten Staaten gegen den vielversprechenderen Namen Stan Laurel austauschte. Bevor er sich ab 1927 mit Hardy als Duo zusammentat, hatte er bereits in über 80 Stummfilmen als Solo–Künstler vor der Kamera gestanden.