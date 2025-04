Von Köln nach Chemnitz

600 Kilometer: Jan Böhmermann reist mit E-Scooter durch Deutschland

Von Köln nach Chemnitz will Satiriker Jan Böhmermann schon in wenigen Tagen mit dem E–Scooter fahren. «Ich will am eigenen Leib erfahren, worüber ich sonst nur vom Schreibtisch aus rede: Deutschland», erklärt der Moderator.