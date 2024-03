600. Mal «Aktenzeichen XY... Ungelöst»: Diese Fälle sind unvergessen

«Die 26–jährige Eva Götz studiert Biologie in Freiburg. Nach einem Besuch ihrer Familie in der Pfalz kehrt sie am 26. Januar 1997 zurück nach Freiburg. Vermutlich läuft sie vom Bahnhof zu Fuss zu ihrer WG – doch dort kommt sie nicht an. Anwohner einer Strasse, durch die Eva Götz an diesem Abend vermutlich gegangen ist, berichten von Schreien einer Frau und der Sichtung eines älteren Kastenwagens. Vermutlich derselbe Kastenwagen fällt Stunden später rund 80 Kilometer entfernt von Freiburg – in der Nähe von Donaueschingen – auf. Wenig später wird genau dort die Leiche gefunden. Der Fall stellt die Polizei bis heute vor viele Rätsel.»