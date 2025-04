«68 mit Bonuskapiteln»: So feiert Lee Majors seinen 86. Geburtstag

Auffällig oft schaute Lee Mayors zuletzt in Neuauflagen von grossen Serien vorbei – neben «Dallas» in «Magnum P.I.», dem Update des Tom–Selleck–Vehikels. Oder auch in «Fuller House», der Fortsetzung von «Full House». Eine wiederkehrende Rolle hatte er in «Ash vs. Evil Dead», der TV–Verlängerung der «Tanz der Teufel»–Filme.