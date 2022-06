7. Geburtstag: Pietro Lombardi widmet Alessio liebevolle Zeilen

Sarah Engels: Ihr Sohn hat ein «Löwenherz»

Alessios Mutter Sarah Engels (29) gab ihren Instagram-Followern zudem einen Einblick in den Geburtstagsmorgen ihres Sohnes. Mit verbundenen Augen brachte sie den frischgebackenen Siebenjährigen zu seinem Geburtstagstisch im Pokémon-Thema, wie eine Instagram-Story zeigt. Dazu schrieb die Sängerin: «Mein grosser Schatz - 7 Jahre schon. Wo ist die Zeit geblieben? Ich bin so stolz auf dich, denn du besitzt das wichtigste, was es auf der Welt gibt: ein reines, starkes und ehrliches Löwenherz. Was wir schon alles zusammen geschafft und erlebt haben ist und bleibt für immer unsere Geschichte, die uns stark macht. Ich liebe dich.»