«7 Tage, 7 Köpfe»: So sieht es im neuen Studio aus

Alles fast wie früher

Auf den Fotos ist auch das neue Studio zu sehen, dessen Farben - wie früher - von Blau und Orange dominiert werden. Die Gäste sitzen - wie früher - an zwei langen Holzpulten mit Cantz in ihrer Mitte. Hinter ihnen eine verfremdete Skyline, über ihnen eine Weltkugel und der Name der Show - alles wie früher nur etwas moderner und cleaner. Auch Publikum ist anwesend, wie die Bilder erahnen lassen.