«7 vs. Wild»: Survival-Show erhält ersten Ableger

Prime Video erweitert das Erfolgsformat «7 vs. Wild» um einen ersten Ableger. Nur kurz nach der Bekanntgabe der sechsten Staffel kündigte der Streamingdienst mit der sogenannten «Wildcard–Staffel» ein besonderes Highlight für die Fans an. In dem neuen Format treten nämlich sieben Zuschauer gegeneinander an, um sich einen Platz in der kommenden regulären Staffel der Survival–Show zu sichern, die im Herbst 2026 anlaufen soll.