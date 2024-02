70. Geburtstag Matt Groening: Alles über den «Simpsons»-Erfinder

Im Anschluss verschlug es den jungen Kreativen nach Los Angeles. Dort entstand Groenings erster erfolgreicher Comic–Strip «Life in Hell», der erstmals 1978 veröffentlicht, für über 30 Jahre laufen sollte, und am Ende seiner Lebenszeit in 250 Wochenzeitungen zu finden war. Zwar sind die «Life in Hell»–Figuren wie etwa Bart Simpsons Vorgänger, der Hase Bongo, noch weiss statt gelb, doch verfügen sie bereits über zahlreiche weitere visuelle Merkmale der späteren Simpsons wie die übergrossen Glubschaugen.