72-jährige Jane Seymour spricht offen wie nie über Sex im Alter

Jane Seymour über ihr Sexleben: «Besser als jemals zuvor»

Das würde sich auch in der Intimität bemerkbar machen. Ihr Alter steht ihr dabei keineswegs im Weg – im Gegenteil: Je älter sie werde, desto mehr baue Sex auf emotionaler Intimität auf, findet die 72–Jährige. «Der Sex jetzt ist wundervoller und leidenschaftlicher als alles, an das ich mich je erinnern kann, weil er auf Vertrauen, Liebe und Erfahrung beruht. Ich kenne mich und meinen Körper jetzt, und John hat in seinem Leben auch seine eigenen Erfahrungen gemacht – es ist nicht mehr so wie in jungen Jahren», so Seymour.