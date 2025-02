75. Berlinale: Welche Stars kommen und wer ist im Rennen um die Bären?

Vom 13. bis 23. Februar steigt in der deutschen Landeshauptstadt die nunmehr 75. Ausgabe der Berlinale. Ob im Rennen um den Goldenen und die diversen Silbernen Bären oder ausser Konkurrenz – auch in diesem Jahr werden wieder zahlreiche nationale wie internationale Stars in Berlin erwartet. Alles Wissenswerte rund um die kommende Berlinale.