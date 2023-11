75. Geburtstag von König Charles III.: Schon am Vortag gibt es Torte

Wie sowohl das US–Magazin «People» als auch der «Messenger» vor rund einer Woche unter Berufung auf einen Sprecher des Royals berichtet hatten, habe Harry angeblich keine Einladung bekommen. Er wird also wohl nicht aus Kalifornien anreisen, wo er mit seiner Ehefrau, Herzogin Meghan (42), sowie den gemeinsamen Kindern Archie (4) und Lilibet (2) lebt. Das Verhältnis von Prinz Harry zu seinem Vater und zu seinem älteren Bruder, Prinz William (41), gilt als angespannt. Seit dem Umzug in die USA haben Harry und Meghan in mehreren Interviews, einer Netflix–Dokumentation und in der Autobiografie des Prinzen die Königsfamilie vielfach kritisiert.