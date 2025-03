75 Jahre ARD: Highlights, Nostalgie und neue Formate zum Jubiläum

Ein besonderer Leckerbissen für Fans der «Lindenstrasse»: Die ARD Mediathek zeigt ausgewählte Kultfolgen der ersten deutschen wöchentlichen TV–Serie, die über 34 Jahre lang das Leben in der Münchener Lindenstrasse erzählte – mit legendären Figuren wie Else Kling oder Mutter Beimer. Für viele ist die «Lindenstrasse» nicht nur Seriengeschichte, sondern ein Stück Familiengeschichte – Grund genug, in Erinnerungen zu schwelgen.