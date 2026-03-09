8. Geburtstag: Prinzessin Madeleine teilt Foto ihrer Tochter Adrienne

Glückwünsche an ihre Kinder

Ihren Instagram–Kanal mit rund 350.000 Followern nutzt Madeleine von Schweden des Öfteren, um Familienbilder zu veröffentlichen oder ihren Kindern zu ihrem Ehrentag zu gratulieren. Am 20. Februar hatte sie zuletzt Tochter Leonore zum zwölften Geburtstag gratuliert. Auch an ihre Älteste verteilte sie Komplimente: «Alles Gute zum 12. Geburtstag, Leonore! Wir sind so stolz darauf, was für ein freundlicher, kluger und wunderbarer Mensch du geworden bist. Dich aufwachsen zu sehen, ist unsere grösste Freude.» Dazu teilte sie ein Foto von Leonore aus dem Pferdestall.