«8 Mile»-Rapper Nashawn Breedlove stirbt mit nur 46 Jahren

Musiker und Schauspieler Nashawn Breedlove ist tot. Der Rapper, der besonders durch einen Auftritt in einer Schlüsselszene des Hip–Hop–Films «8 Mile» (2002) bekannt geworden war, verstarb im Alter von nur 46 Jahren, wie das US–Portal «TMZ» unter Berufung auf ein Familienmitglied berichtet. Breedlove starb demnach bereits am Sonntag (24. September) im Schlaf in seinem Zuhause im US–Bundesstaat New Jersey.