80. D-Day-Jahrestag: Tom Hanks und Steven Spielberg sind in Frankreich

Regisseur Steven Spielberg (77) und Schauspieler Tom Hanks (67) sind derzeit gemeinsam in Frankreich. Dort nehmen sie an den Gedenkveranstaltungen zum 80. Jahrestag des D–Day teil. Die beiden Hollywood–Stars sind unter anderem für ihre Zusammenarbeit in dem Oscar–prämierten Film «Der Soldat James Ryan» von 1998 bekannt, in dem es um die Ereignisse des 6. Juni 1944 geht. An dem Tag, der als D–Day bekannt wurde, begann während des Zweiten Weltkrieges die Landung alliierter Truppen in der Normandie. Auch in der Miniserie «Band of Brothers – Wir waren wie Brüder» (2001), in der der D–Day ebenfalls eine Rolle spielte, arbeiteten Hanks und Spielberg zusammen.