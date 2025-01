80 Jahre Auschwitz-Befreiung: Programmangebote zum Holocaust-Gedenktag

Am 27. Januar 2025 jährt sich die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz–Birkenau zum 80. Mal. Die öffentlich–rechtlichen Sender haben aus diesem Anlass ein umfassendes Programm rund um den Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus (seit 1996) und den Internationalen Gedenktag an die Opfer des Holocaust (seit 2005) zusammengestellt.