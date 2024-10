80. «Tatort»-Jubiläum beschert Lena Odenthal starke Quoten

Bei der Zielgruppe der 14– bis 49–Jährigen konnte der «Tatort» ebenfalls punkten. Dort interessierten sich 1,41 Millionen für den Odenthal–Fall, was einem Marktanteil von 23,1 Prozent entspricht. Das weitere Primetime–Programm musste sich dabei hinten anstellen. «Fack ju Göhte 2» holte für Sat.1 12,1 Prozent (0,65 Millionen), «Guardians of the Galaxy Vol. 2» für ProSieben 11,2 Prozent (0,57 Millionen). «NFL Live Quarter 4» der Philadelphia Eagles gegen die Cincinnati Bengals erreichte ab 20:21 Uhr 0,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (7,5 Prozent).