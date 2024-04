8.000 Folge «GZSZ»: Wie geht der Gerichtsprozess für Carlos aus?

In der 8.000 Folge von «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (15. April, 19:40 Uhr bei RTL oder via RTL+) wird über das Schicksal von Carlos (Patrick Fernandez, 39) entschieden. Ihm wird vorgeworfen, seinen Geschäftspartner Agim Sula bei einem Streit so gestossen zu haben, dass sich dieser eine tödliche Kopfverletzung zugezogen hat.