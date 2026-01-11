80er statt 2000er: Diese Teile bringen Nostalgie ins neue Jahr

Kantige Blazer

Mit den 80ern kehrt der Maximalismus zurück. Das beste Beispiel: Schulterpolster liegen wieder im Trend. Sie verleihen Blazern eine kantige Silhouette – perfekt für einen selbstbewussten Auftritt. Das Power Dressing machen Nadelstreifenhosen perfekt. Aber auch Cigarette Pants – schmale, gerade geschnittene Stoffhosen – balancieren das Volumen des Blazers aus. Hier sehen neutrale Farben wie Grau und Schwarz am besten aus. Eine Hemdbluse ergänzt den Look. Wer einen hochgeschlossenen Blazer trägt, kann darauf verzichten. Slingback–Pumps machen das Office–Outfit perfekt.