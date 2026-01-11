80er statt 2000er: Diese Teile bringen Nostalgie ins neue Jahr

Während 2025 ganz im Zeichen der 2000er stand, gehört 2026 den 80er–Jahren. Statt Y2K–Ästhetik sind jetzt grosse Silhouetten und mutige Kombinationen angesagt. Vor grossen Mustern und knalligen Farben sollten sich Fashionistas nicht scheuen.
Kantige Blazer
Mit den 80ern kehrt der Maximalismus zurück. Das beste Beispiel: Schulterpolster liegen wieder im Trend. Sie verleihen Blazern eine kantige Silhouette – perfekt für einen selbstbewussten Auftritt. Das Power Dressing machen Nadelstreifenhosen perfekt. Aber auch Cigarette Pants – schmale, gerade geschnittene Stoffhosen – balancieren das Volumen des Blazers aus. Hier sehen neutrale Farben wie Grau und Schwarz am besten aus. Eine Hemdbluse ergänzt den Look. Wer einen hochgeschlossenen Blazer trägt, kann darauf verzichten. Slingback–Pumps machen das Office–Outfit perfekt.
Grosser, klobiger Schmuck
Geht es um einen Abendlook oder etwa Glamour im Alltag, wird grosser Schmuck Thema. Auffallen ist Pflicht: Simple, goldene Statement–Ohrringe tun es nicht. Steinchen, Strass und Perlen dominieren, mehrere klobige Ketten werden zusammen getragen. Auch Ringe mit aufwendigen Fassungen und leuchtenden Steinchen sind ein Zeichen für das Comeback des Jahrzehnts. Anders als früher fällt das Styling zurückhaltender aus. Der Fokus sollte auf wenigen Key Pieces liegen, die schlichtere Teile ergänzen.
Blumen– und Karomuster
Auch Blumenmuster werden 2026 wortwörtlich wieder gross. Riesige Blüten in Knallfarben zieren Kleider, Blusen und Tops. Bei den Schuhen bleibt Modebegeisterten die Wahl: entweder die Farbe aufgreifen oder eine neutrale Alternative wählen. Ruhe im Look entsteht durch schlichte Taschen.
Karos sind ebenfalls wieder modern. Der Trend zeigt sich bei Röcken und Hemden. Wer nach einem weiteren Office–Look sucht, kombiniert einen karierten Bleistiftrock zum Hemd. Ein Karorock passt aber auch zur Schleifchenbluse. Ein weiteres Karoteil lässt sich mit einem Tuch integrieren.