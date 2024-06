82. Geburtstag: Stella McCartney gratuliert Vater Paul McCartney

Paul McCartney selbst hat sich auch an seinem Ehrentag gemeldet. Bei Instagram schrieb er, getreu dem Beatles–Geburtstagslied «Birthday», zu einem Auftrittsbild: «They say it is my birthday» (Zu Deutsch: «Man sagt, ich habe Geburtstag»). Zudem fügte der Musiker an: «Ich freue mich darauf, von meinen Lieben verwöhnt zu werden!»