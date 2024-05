835. Hafengeburtstag Hamburg: Das erwartet Seeleute und Landratten

Am Freitagabend findet dann ab 20:45 Uhr «Elbe in Concert» statt – eine Geburtstagsshow, bei der es unter anderem Ausschnitte aus den Musicals «Der König der Löwen» und «Die Eiskönigin» zu sehen geben wird. Zu einem Feuerwerk wird daraufhin auch H. P. Baxxter (60) mit seiner Kultband Scooter auftreten und den Besuchern vielleicht auch ein «How Much Is The Fish?» entgegen schmettern. Ein weiteres Highlight vom folgenden Samstag dürfte für viele das einmalige Schlepperballett um 17:00 Uhr sein, bei dem die leistungsstarken Schiffe übers Wasser tanzen.