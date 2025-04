85. Geburtstag von Margrethe II.: Neue Fotos und private Feier

Sie war 52 Jahre lang regierende Königin

Margrethe II. wurde am 16. April 1940 geboren. Vom 14. Januar 1972 bis zum 14. Januar 2024 sass sie auf dem dänischen Thron. In ihrer Neujahrsansprache am 31. Dezember 2023 kündigte sie überraschend ihre Abdankung zum 52. Thronjubiläum und die Übergabe an ihren ältesten Sohn Frederik an. Auch nach ihrem Rücktritt behielt sie ihren Königinnen–Titel.