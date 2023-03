85 Jahre Samsung: Das wussten Sie noch nicht über den Tech-Riesen

Was hat Samsung mit dem Burj Khalifa zu tun?

Samsung ist heute über unterschiedliche Zweige in zahlreichen Bereichen tätig. Beispielsweise gehört zu dem Konglomerat auch eine Werft und eine Versicherungsgesellschaft. Samsung Electronics wurde 1969 gegründet und hatte zum Jahresende 2021 laut Angaben des Unternehmens mehr als 266.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 74 Ländern. Als Bauunternehmen war Samsung zudem auch massgeblich am Bau des Burj Khalifa in Dubai, des höchsten Wolkenkratzers der Welt, beteiligt.